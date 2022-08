Inter, contro il Lecce anche per sfatare un tabù: l’esordio in trasferta!

Stasera l’Inter esordirà contro il Lecce per la prima giornata di campionato. I nerazzurri hanno da sfatare un tabù da esordio in trasferta. Vittoria che manca da parecchio

TABÙ − L’Inter inaugura la sua stagione 2022/23 al Via del Mare contro il Lecce. Esordio dunque in trasferta per i ragazzi di Simone Inzaghi, intenzionati a partire subito forte per mettere il proprio musetto davanti alle rivali. L’Inter, oltre a battere il Lecce, dovrà sfatare un tabù: l’esordio in trasferta! Nelle ultime dieci stagioni, i nerazzurri hanno esordito fuori dalle mura amiche di San Siro soltanto quattro volte contro Sassuolo (2018/19), Chievo (2016/17), Torino (2014/15) e Pescara (2012/13). In una sola occasione l’Inter ha trovato il successo: ovvero il 26 agosto del 2012 contro il Pescara di Giovanni Stroppa. Era la seconda Inter di Andrea Stramaccioni che sconfisse l’allora neopromossa compagine abruzzese per 3-0 all’Adriatico grazie alle reti di Sneijder, Milito e Coutinho. Nelle altre tre occasioni, l’Inter ha trovato un pareggio (a Torino 0-0) e due sconfitte (Sassuolo 1-0 e Chievo 2-0). Si tratta dunque di un tabù assolutamente da sfatare. L’esordio in casa invece va decisamente meglio: Genoa (due volte, 2013/14 e 2021/22; Fiorentina due volte 2017/18 e 2020/21), Atalanta (2015/16) e Lecce (2019/20). In tutti e sei casi, è arrivato un trionfo dell’Inter.