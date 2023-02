Cambiasso: «Lautaro Martinez ha ritrovato il suo livello! Lukaku…»

Esteban Cambiasso, negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida di Champions League contro il Porto. Un commento anche su Lautaro Martinez

LIVELLO – Queste le parole di Cambiasso: «Lautaro Martinez? Quando è rientrato ha trovato il suo livello, sarà un problema per Scaloni, ma uno di quelli graditi agli allenatori. Lukaku? Lo può agevolare a partita in corso, dove trova una squadra un pochino più stanca. Inter meglio nei big match? È anche una questione di spazi, nelle partite dove giochi 1 contro 1, normalmente sono due squadre che hanno da perdere la stessa cosa. Mentre l’Inter ha sofferto le squadre chiuse e devi giocare in spazi ridotti. Manca il dribbling».