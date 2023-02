Onana: «È un grande giorno, possiamo sognare e fare grandi cose!»

André Onana suona la carica per Inter-Porto di questa sera. Il portiere nerazzurro ha sottolineato tutta l’importanza della partita e le possibilità della squadra, ai microfoni di Mediaset Infinity

SOGNARE IN GRANDE – André Onana non ha dubbi a pochi minuti da Inter-Porto: «È un grande giorno. È vero che non raggiungiamo i quarti di finale da molto tempo, ma quest’anno possiamo sognare e fare qualcosa di grande. La Champions League è sempre qualcosa di diverso e speciale. Facendo bene le cose che sappiamo fare sono sicuro che andremo avanti. Io sono motivato e per nulla preoccupato. Abbiamo molti giocatori esperti e abituati a questi palcoscenici. Giochiamo in casa con i nostri tifosi a sostenerci. Dobbiamo dimostrare sul campo di essere più forti di loro e sono sicuro che lo faremo».