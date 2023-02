Marotta: «Inter-Porto, aspetto economico in secondo piano! Rinnovi…»

Nel prepartita di Inter-Porto, l’Amministratore Delegato Beppe Marotta si è fermato anche ai microfoni di Mediaset Infinity. Tra i temi toccati naturalmente l’importanza della gara di questa sera, ma anche le questioni legate ai rinnovi contrattuali

COMPETITIVI – Beppe Marotta ha fatto il punto sull’importanza della gara di questa sera tra Inter e Porto: «Non so se sia alla nostra portata, ma dobbiamo essere consapevoli che il ruolo dell’Inter è di essere competitivi in tutte le stagioni. Siamo qui con merito e dobbiamo onorare la maglia fino alla fine. Il Porto non va sottovalutato, sappiamo le difficoltà che incontreremo e cercheremo di trovare quelle prestazioni che servono per passare il turno».

ASPETTO ECONOMICO – Marotta ha fatto il punto anche sull’importanza a livello economico della sfida: «L’aspetto economico viene in secondo piano. In primo piano c’è la grande voglia di misurarsi contro un avversario importante in una competizione importante. Abbiamo anche il calore dei tifosi che si manifesta maggiormente quando arrivano questi palcoscenici. La consapevolezza c’è, superare il turno ci farebbe anche aumentare l’autostima facendoci sapere che possiamo competere anche in Europa».

RINNOVI – Infine Marotta ha fatto un breve commento sulla questione legata ai giocatori in scadenza di contratto: «Noi abbiamo tanti giocatori in scadenza. Meriterebbero tutti conferma, ma quando si fanno delle analisi bisogna farle con razionalità. Dovremo fare delle valutazioni, ma con il massimo rispetto. Mi auguro che possiamo arrivare a una conclusione che possa soddisfare tutti coloro i quali vogliono rimanere».