Calzona: «Juan Jesus sereno. Ne vorrei 20 come lui in campo!»

Francesco Calzona ha parlato nel prepartita di Napoli-Atalanta e, a DAZN, è tornato su Juan Jesus e su quanto accaduto con Francesco Acerbi contro l’Inter.

SERENO – Francesco Calzona fa il punto su Juan Jesus prima di Napoli-Atalanta: «Ho trovato Juan in condizioni ottime, è sereno e ha lavorato bene. Posso dire che per la professionalità e per la correttezza vorrei averne venti come lui in campo. È pronto per giocare, l’ho visto tranquillo».