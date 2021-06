Buffon: «Malore Eriksen? Shock tremendo. Gli auguro un futuro felice»

Gianluigi Buffon, ormai ex portiere della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’inaugurazione della sua Academy. Si parla di futuro, ma anche del dramma sfiorato di Christian Eriksen

BIVIO − Gianluigi Buffon ha inaugurato oggi la sua Academy per giovani portieri. Sono giorni importanti per l’ex Juventus, che sta valutando dove proseguire la sua carriera: «Ho diverse proposte sul tavolo e le sto valutando. Domani incontrerò il mio procuratore (Silvano Martina) che ha raccolto le varie offerte in giro per l’Europa. Entro un paio di giorni saprete dove andrò a giocare».

FORZA CHRIS – Buffon ha poi rivolto un pensiero di sostegno per Christian Eriksen , dopo il malore che l’aveva colpito durante Danimarca-Finlandia: «È stato uno shock grande, in bocca al lupo al ragazzo e alla famiglia. Spero di vederlo in campo o in una passeggiata con i suoi familiari. Sarei tanto felice».