Bucciantini: «Lautaro Martinez? Per anni un’idea diversa, contrario!»

Bucciantini si focalizza su Lautaro Martinez e sui partner avuti negli anni. Thuram, a detta sua, dimostra una cosa fondamentale sul Toro.

IDEALE − Ospite negli studi di Sky Sport 24, Marco Bucciantini parla del Toro e della prossima partita contro il Salisburgo: «Per l’Inter e il Napoli si tratta di due partite per chiudere il discorso qualificazione. Thuram-Lautaro Martinez? Abbiamo sempre pensato in questi anni “Che fortuna Lautaro per essere in coppia con Lukaku prima e Dzeko poi”. Ora sta bene anche con Thuram. Ma non è che sia merito di Lautaro Martinez. Il giocatore ideale per giocare a due, l’Inter deve vincere questo girone, conta tanto arrivare primi. L’Inter deve mettere subito a riparo la Champions League per focalizzarsi sul campionato e non mollare quel primo posto agguantato».