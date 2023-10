Boscaglia: «Scudetto? Inter come rosa ha qualcosa in più, ma…»

L’allenatore Renato Boscaglia ha parlato della lotta scudetto che vede attualmente in testa al campionato l’Inter di Simone Inzaghi.

SCUDETTO – Queste le parole dell’allenatore Renato Boscaglia a SportItalia sulla corsa scudetto. «Dopo questo giro di partite, come cambia la lotta Scudetto? Inter, Milan e Napoli hanno le stesse possibilità per vincere lo Scudetto, con l’aggiunta della Juventus – si legge su SportItalia.com –. L’Inter può aver imparato dallo scorso anno oltre ad aver accumulato esperienza per il percorso fatto in Champions. Lo stesso Milan è arrivato in semifinale e questo aumenta la consapevolezza. I nerazzurri come rosa hanno qualcosa in più, è molto competitiva. Ma è un campionato difficile dove può arrivare una sconfitta in qualsiasi momento come successo ieri al Milan e le altre ne possono approfittare. L’Inter comunque è oggi una delle 5-6 squadre in Europa più competitive».