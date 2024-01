Bucciantini esalta l’Inter: «Superiore. Unica in due cose»

Solo elogi per l’Inter dopo la roboante vittoria per 1-5 contro il Monza di ieri sera. A Sky Sport l’opinionista Marco Bucciantini non può far altro che dispensare parole al miele per la squadra di Simone Inzaghi, sottolineando anche un dato.

SUPERIORE – Marco Bucciantini elogia così l’Inter dopo la vittoria contro il Monza: «Ogni volta che guardo una partita segna Lautaro Martinez. La squadra lo esalta. Come la partita viene indirizzata e il campo si allarga, l’Inter diventa bella e superiore. Dà un’idea di distacco rispetto alle altre squadre. Ho l’impressione che arrivi benissimo alla Supercoppa Italiana, con tutti i giocatori in forma e un Lautaro che in questo momento è il giocatore più forte che c’è nel sentire la porta».

UNICA IN UN DATO – Bucciantini segnala poi un dato, rifacendosi anche a Lazio-Inter in programma tra pochi minuti, in cui l’Inter è unica: «Due anni fa si racconta la partita di Bologna, ma a cambiare il campionato fu il derby. Negli ultimi tre mesi di stagione solo l’Inter è riuscita a mettere due gol di distanza a Lazio e Lecce. Le avversarie sono le prime a vivere i nerazzurri come una squadra che potremmo definire prepotente».