Napoli, lista convocati di Mazzarri per la Supercoppa: c’è Zielinski

LISTA CONVOCATI NAPOLI – Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per la Supercoppa Italiana. In questo elenco è presente anche Piotr Zielinski, centrocampista polacco in scadenza di contratto con il Napoli accostato all’Inter. A seguire la lista dei giocatori azzurri convocati per la Supercoppa Italiana.

Portieri: Idasiak, Gollini, Meret, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Mazzocchi, Juan Jesus, D’Avino, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Olivera.

Centrocampisti: Cajuste, Demme, Gaetano, Zielinski, Lobotka, Gioielli.

Attaccanti: Lindstrom, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin.

Fonte: Twitter SSC Napoli