Bucchioni: «Marotta e Ausilio tra i migliori dirigenti in circolazione»

Enzo Bucchioni, ospite a di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato dell’operato della dirigenza dell’Inter e in particolare di Marotta e Ausilio

OTTIMA DIRIGENZA − Enzo Bucchioni detto la sua sul valore e sul lavoro svolto dai dirigenti nerazzurri. Le sue parole: «Io faccio fatica a giudicare un gruppo dirigenziale, secondo me, tra le migliori che c’è in circolazione. Marotta e Ausilio hanno fatto bene in tantissimi contesti. L’Inter però adesso è una società che non può programmare. Vive con questa spada di Damocle della situazione economica finanziaria di Zhang. C’è un prestito in cui l’Inter deve rientrare. Tutti gli anni leggiamo che deve vendere un giocatore o anche di più per avere soldi e liquidità per pagare gli stipendi e fare mercato. Come fai a programmare quando non hai certezze? Quando vai a prendere Lukaku e poi lo devi cedere l’anno dopo? Quando non puoi offrire a Skriniar lo stipendio che gli offrono altre società? È tutto molto precario nel mondo nerazzurro, ma non per colpa dei dirigenti per i quali è difficile lavorare. Anche Conte è andato via perché aveva capito benissimo che la situazione era questa. A fronte delle richieste di acquisti e di una programmazione, gli viene detto noi non possiamo fare quello che ci chiedi, lui è andato via».