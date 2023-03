Marchetti: «Brozovic-Kessiè? No sacrifici in mezzo per l’Inter»

In attacco la situazione dell’Inter non è stabile in vista del prossimo mercato, il reparto più sicuro è il centrocampo. Luca Marchetti parla in questo modo su Sky Sport dei mesi estivi in casa nerazzurra.

MERCATO – I mesi estivi di mercato saranno lunghi per i tifosi dell’Inter, Luca Marchetti parla così della situazione: «Il reparto offensivo è uno dei reparti su cui l’Inter deve fare ragionamenti. Dzeko ha aperto al rinnovo per un anno soltanto, su Lukaku bisognerà capire le intenzioni del Chelsea e dei nerazzurri stessi. Correa è un giocatore mai riuscito ad incidere. Il centrocampo è la zona dove la dirigenza ha meno bisogno di intervenire. In difesa ci sono tanti giocatori in scadenza, da Handanovic a de Vrij, D’Ambrosio, Skriniar che se ne va. Nell’ultima sessione di mercato si è parlato dello scambio Brozovic-Kessié, ma non credo ci saranno grandi sacrifici in mezzo».