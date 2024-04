Bucchioni: «Barella e Calhanoglu big d’Europa! Inter, tris di livello»

Bucchioni vede Barella e Calhanoglu alla pari dei migliori centrocampisti d’Europa che si sono visti in campo questa settimana in Champions League. Da Radio Sportiva arriva l’analisi del giornalista sul reparto titolare dell’Inter.

TERZETTO DI SPICCO – Enzo Bucchioni guarda il centrocampo dell’Inter: «Secondo voi Nicolò Barella, in un contesto di gioco come quello visto l’altra sera con Real Madrid e Manchester City? Secondo me sì, e non mi meraviglierei se qualcuno di queste squadre l’avesse già contattato in passato o chiesto per l’estate prossima. Hakan Calhanoglu, secondo voi, non potrebbe fare il regista in una di queste squadre? Secondo me sì. Henrikh Mkhitaryan è avanti con gli anni, ma c’è già stato in quelle squadre lì ad alto livello».

I MIGLIORI – Per Bucchioni Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan è fra il meglio che l’Europa offre: «Il centrocampo funziona quando c’è un assemblaggio di giocatori, con uno vicino all’altro e bravi insieme. Si completano per qualità tecniche, poi in valore assoluto questi tre giocatori, con quella mentalità e il gioco che li valorizza, potrebbero starci eccome. Quando abbiamo detto che Calhanoglu, forse, in questo momento è il miglior regista d’Europa non ci sbagliamo di tanto. L’Inter è arrivata fino alla finale di Champions League dell’anno scorso, crescendo molto come livello».