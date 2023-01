Brozovic, le condizioni migliorano! Si avvicina il rientro in campo – TS

Marcelo Brozovic è ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio. Secondo Tuttosport però le condizioni del croato migliorano e si avvicina il rientro in campo

RIENTRO – Marcelo Brozovic è fermo per un infortunio al polpaccio. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport il centrocampista non ha ancora iniziato a lavorare in gruppo ma le condizioni sono in netto miglioramento tanto che, secondo il quotidiano, il croato potrebbe essere convocato per la sfida contro il Verona di sabato.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini