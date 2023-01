Inter-Parma, occasione Correa in attacco! Ora serve una risposta adeguata – CdS

Inter-Parma sarà anche la partita di Joaquin Correa che torna a giocare da titolare una gara ufficiale. Stagione sfortunata o no, secondo il Corriere dello Sport adesso serve dare una risposta adeguata sul campo.

OCCASIONE – Nuova chance da titolare per Joaquin Correa, l’uomo scelto da Simone Inzaghi per l’attacco dell’Inter che questa sera sfiderà il Parma in Coppa Italia. Il suo utilizzo ridotto è dipeso dalle gerarchie in attacco e, soprattutto, dai guai fisici. Stagione sfortunata o meno, sarà il campo comunque a parlare. Stasera in attacco al suo fianco ci sarà Lautaro Martinez, uno dei pochi titolare che non riposeranno. Questa sera l’argentino avrà gli occhi puntati, ma toccherà a lui dare risposte adeguate.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno