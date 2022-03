Bremer una certezza (anche) dopo Torino-Inter. Il futuro è a Milano?

L’Inter ieri ha pareggiato 1-1 contro il Torino grazie a un gol di Sanchez nel recupero. A sbloccare la gara è stato Bremer. Il difensore brasiliano è un obiettivo primario dei nerazzurri e ieri è stata la conferma che è un top mondiale.

TOP – L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino fallendo la chance di rimanere in scia del Milan. I nerazzurri hanno riagguantato il gol di Bremer in apertura con il difensore brasiliano che è un obiettivo primario dell’Inter per il mercato estivo. Il centrale ieri ha dominato contro gli attaccanti dell’Inter. Durante tutta la stagione Bremer ha dimostrato di poter annullare tutti i grandi attaccanti: Abraham della Roma, Vlahovic prima alla Fiorentina e poi alla Juventus e ora anche Lautaro Martínez e Dzeko. Insomma, una certezza. L’Inter nel mercato estivo è in pole position per prenderlo (vedi articolo) e dopo ieri, la scelta è sempre più azzeccata.