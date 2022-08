Bremer: «Inter? Magari ero più vicino ad altre squadre italiane. Sto bene qui»

Gleison Bremer, nuovo difensore centrale della Juventus, ha parlato anche del mancato trasferimento dal Torino all’Inter. Ecco il suo commento a DAZN.



TRASFERIMENTO – Queste le parole su DAZN da parte di Gleison Bremer, nuovo difensore centrale della Juventus, sul mancato trasferimento dal Torino all’Inter. «Se mi immaginavo di andare all’Inter prima di andare alla Juventus? No, voi giornalisti avete parlato più di questo. Io stavo parlando con tante società. Magari mi sono avvicinato di più ad altre squadre italiane, però non è che è cambiato tanto così. Sapevo che andavo via, però non sapevo dove. Quindi sono venuto alla Juventus e mi trovo bene qui».