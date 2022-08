VIDEO – Inter fa cassa, ora il difensore: ecco la lista (sempre più ristretta)

L’Inter deve assolutamente rinforzare numericamente la difesa. La cessione in attacco di Andrea Pinamonti (vedi video) non sarà nemmeno l’ultima in estate per fare cassa ma a prescindere arriverà un centrale difensivo. La lista nerazzurra, però, si riduce di giorno in giorno. Di seguito il video con l’intervento del collega Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).