Branca: «Dzeko non dimostra sua età! Suo gol al Bologna? Mi ricorda…»

Marco Branca, in collegamento su Sky Sport, ha parlato del gol di Edin Dzeko in Inter-Bologna. L’ex dirigente ha paragonato la rete del bosniaco ad un gol del passato

COMMENTO – Queste le parole di Branca: «Gol di Dzeko? Mi ricordava un gesto tecnico per tutta la gamba non piegata, quasi a mò di racchetta, a quello che fece Zinedine Zidane in una finale di Coppa dei Campioni. È un modo di accompagnare la palla, non piegando la gamba tenuta semi-tesa. Belli entrambi. Cosa mi stupisce? Dzeko non sta dimostrando la sua età anagrafica, pochi infortuni».