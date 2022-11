Italia-Austria Femminile: a disposizione quattro giocatrici dell’Inter Women

Italia-Austria Femminile è la prima amichevole in programma come preparazione ai Mondiali della prossima estate. A disposizione di Bertolini ci sono anche quattro giocatrici dell’Inter Women convocate in ritiro con la Nazionale. Ecco tutte le informazioni utili su Italia-Austria Femminile.

AMICHEVOLE ITALIA FEMMINILE – L’Italia Femminile di Milena Bertolini, dopo la prima settimana di ritiro a Coverciano, scende in campo per la prima amichevole di preparazione ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda. Per questi impegni in Nazionale, la CT italiana aveva inizialmente convocato tre giocatrici dell’Inter Women (vedi articolo). Nella giornata di ieri, poi, ha scelto di chiamare nella squadra maggiore anche un’altra nerazzurra (vedi articolo), che si era già unita all’Under 23. La sfida contro l’Austria di Irene Fuhrmann è in programma in casa delle italiane. Dopo quattro giorni, invece, le azzurre saranno attese a Belfast dall’Irlanda del Nord. Ma quando e dove si gioca Italia-Austria Femminile? L’appuntamento è fissato per domani – venerdì 11 novembre – a partire dalle ore 17:30, quando è previsto il fischio d’inizio presso lo Stadio “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro (UD). La partita sarà visibile in chiaro su Rai 2 in TV.

Inter Women e non solo: tutta l'Inter su IN

