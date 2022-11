Allegri: «Vincere dopo l’Inter per dare continuità. Come con loro sarà importante un fattore»

La Juventus torna a giocare in campionato dopo la vittoria con l’Inter. Massimiliano Allegri, intervistato da Sky Sport prima della partita, ha fatto riferimento alla sfida contro i nerazzurri.

DOPO L’INTER – Allegri parla di Verona-Juventus facendo riferimento alla sfida con l’Inter: «Vincere contro il Verona per dare continuità ai risultati, veniamo da un po’ di risultati utili e per noi questa sarà una partita difficile. Una settimana sei da scudetto e una settimana dopo sei fuori dalle prime quattro. Avere dei cambi a disposizione sarà importante così come con l’Inter».