Brambati: «Inter superiore in tutto alla Juventus. Costruita bene»

Massimo Brambati dimostra di saper parlare anche bene dell’Inter, trattando la corsa allo Scudetto su TMW Radio.

CORSA – La rincorsa della Juventus è finita: «Allegri doveva venirne fuori con l’esperienza invece ha toccato degli equilibri che si erano creati ed ecco il risultato. Non ha fatto l’Allegri quando doveva fare la differenza. I punti che mancano non sono quelli contro la squadra di Inzaghi, che ha dimostrato di essere superiore in tutto, ma nelle altre tre sfide forse è andato in confusione. Ha fatto errori che di solito non fa. Il paragone Inter-Napoli? Quest’Inter è stata costruita piano piano per essere a questo livello. Ci sono ancora dei pezzi dell’Inter di Conte su cui si è costruita questa Inter. Ausilio e Marotta hanno operato sempre in mezzo a tantissime difficoltà ma sono riusciti a mettere sempre a disposizione delle squadre super-competitive. Forse è più forte questa Inter del Napoli dello scorso anno, che fu comunque una magia»