Brambati: «Inter, non tutta colpa di Inzaghi. Brozovic irriconoscibile»

Dai problemi di comunicazioni di Inzaghi alla disattenzione dei giocatori, passando per il calo di Skriniar e Brozovic. Tutti i punti critici dell’Inter individuati da Brambati nel corso del suo intervenuto sulle frequenze di TMW Radio. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore.

LE COLPE – Massimo Brambati analizza l’ultimo periodo dell’Inter. Così l’ex calciatore sulle frequenze di TMW Radio: «Milan e Inter mi hanno particolarmente deluso. L’Inter nelle ultime due partite ha perso a Spezia e in casa con la Juventus. Dal tre gennaio, post-Mondiale, l’Inter va a meno 8 punti con la vittoria dello scontro diretto e il Milan va a meno cinque con i partenopei. A quel punto le due squadre fanno sfracelli al contrario. Perdono punti contro squadre abbordabilissime. Questo, poi, va in contrasto con quello che stanno facendo in Champions League. Ma, se si analizzano le due qualificazioni agli ottavi, anche lì un po’ di benevolenza al sorteggio c’è stata, con tutto il merito e il rispetto per le due squadre. L’Inter ha preso un Porto un po’ dimezzato. Non era facile ma, vista la partita di ritorno, c’è stata anche un po’ di fortuna. Mi chiedo, è proprio tutta colpa degli allenatori? Io sono stufo di puntare il dito su Inzaghi. Lui posso bacchettarlo per la comunicazione sbagliata. Ma guardando la difesa sul gol di Kostic non credo che Inzaghi abbia detto a Darmian di stare a guardare e a Dumfires di fare quel tipo di movimento. In quel caso c’è una buona percentuale di responsabilità del calciatore.

Inter, i punti critici del club

LA COMUNIZIONE – Brambati continua a commentare la situazione dell’ambiente nerazzurro: «All’interno dell’Inter c’è una spaccatura tra società e allenatore. Inzaghi dopo Inter-Juventus sposta tutte le responsabilità all’arbitro e non c’è un mezzo intervento della società a rafforzare questa tesi. Anzi, prima della partita col Porto c’è una tiratina d’orecchie di Marotta al campionato dell’Inter e a Inzaghi. Ciò mi fa pensare che non c’è tutta questa fiducia ormai. Oppure, stanno aspettando di vedere cosa farà in Champions League. Non credo in Coppa Italia perché non è più un obiettivo. Mi sembra che alcuni giocatori non abbiano un rendimento importante in partite dove devono essere anche stimolati. Skriniar è stato tenuto e, ora, con la testa sta a Parigi. Hai tenuto un grande difensore ma anche un giocatore che ha pensato a non stare più nell’Inter. Secondo me la comunicazione di Inzaghi è pessima ma, dal punto di vista tecnico, dovrebbero capirlo i calciatori che tipo di allenatore hanno davanti. I giocatori che fanno un po’ quello che gli pare, con le litigate in campo, danno un po’ la sensazione di briglia sciolta. La differenza fra il centrocampo dell’Inter di quest’anno e quello della stagione scorsa? È venuto a mancare Brozovic e, anche adesso che c’è, mi sembra un giocatore assente, che non crede al lavoro dell’allenatore. A parte i problemi fisici, io non lo vedo più lo stesso Brozovic. Poi l’anno scorso c’era anche Perisic, che faceva da collante tra i due reparti. Lui è stato davvero determinante».