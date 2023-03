Salernitana-Inter, cambia la data! Tre novità per la 29ª giornata di Serie A

Salernitana-Inter – attualmente fissata sabato 8 aprile alle 14.30 -, come da richiesta da parte del club nerazzurro, cambierà orario a venerdì 7 complice l’andata dei quarti di Champions League. Ma non sarà l’unica novità in vista della ventinovesima giornata di Serie A 2022-2023.

SERIE A – NUOVO CALENDARIO 29ª GIORNATA

Salernitana-Inter venerdì 7 aprile ore 17.00 *

Lecce-Napoli venerdì 7 aprile ore 19.00 *

Milan-Empoli venerdì 7 aprile ore 21.00 *

Udinese-Monza sabato 8 aprile ore 12.30

Fiorentina-Spezia sabato 8 aprile ore 14.30

Sampdoria-Cremonese sabato 8 aprile ore 16.30

Atalanta-Bologna sabato 8 aprile ore 18.30

Torino-Roma sabato 8 aprile ore 18.30

Lazio-Juventus sabato 8 aprile ore 20.45

Verona-Sassuolo sabato 8 aprile ore 20.45

* date e orari nuovi considerata la presenza coppe europee e alla Coppa Italia