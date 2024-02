Braida: «Inter, un’equazione! Se i dirigenti sono bravi, le società vanno bene»

Braida fa i complimenti all’Inter e ai suoi dirigenti per l’ottimo lavoro fatto in questi anni. Lo storico dirigente non ha dubbi sui nerazzurri.

GRANDE LAVORO − Beppe Braida non ha dubbi sul lavoro della dirigenza nerazzurra e sulla squadra: «Beppe e Piero sono bravissimi. Dove ci sono i dirigenti bravi le società vanno bene, ricordatevelo. Il calcio è semplicissimo, se si rispetta questa equazione. L’Inter ti dà la sensazione di essere solida e sicura. È una squadra omogenea con una continuità straordinaria. Hanno valori importanti che vengono espressi nella loro totalità. In più ci sono diversi giocatori di grande personalità. Ecco perché per lo scudetto i giochi sembrano chiusi».