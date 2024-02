Inter-Salernitana (4-0), le pagelle: inizia Inzaghi 8, Dumfries 7,5! – TS

Inter-Salernitana si conclude a meraviglia per i nerazzurri: ecco i giudizi di TuttoSport. Il voto più alto va a Simone Inzaghi, dopo di lui Dumfries con 7,5.

PAGELLE – Inter-Salernitana regala un’altra ottima prestazione da parte della squadra di Simone Inzaghi, al quale l’edizione odierna di TuttoSport assegna un bell’otto pieno in pagella. Ampie e piacevoli valutazioni anche per il resto degli uomini nerazzurri, a partire da Bastoni artefice di una prestazione clamorosa. Preciso in difesa e con un gioco da trequartista: per lui 7,5. Stesso giudizio assegnato anche a Dumfries e Carlos Augusto. Il ritorno alla maglia da titolare va benissimo per l’olandese, con un assist per Arnautovic. Ben due, invece, per il brasiliano, che dal 1′ fa benissimo. Risposte positive anche da Pavard, che con coraggio spinge in avanti: 7. Sfilza di 7 anche per Barella, Calhanoglu, Thuram e Lautaro Martinez. In Inter-Salernitana ai centrocampisti riesce tutto alla perfezione, idem per gli attaccanti. Il francese va di nuovo in gol ma colpisce il palo in un’occasione facile. L’argentino non sfrutta un passaggio di Dumfries ma poi con intelligenza non si fa scappare il 2-0.

GIUDIZI – Da Inter-Salernitana De Vrij e Mkhitaryan portano a casa un 6,5: il difensore non ha grosse grane ma resta comunque attento; il centrocampista armeno risulta meno preciso rispetto al suo solito nei tiro. Stesso voto per Buchanan, che finalmente esordisce con la maglia nerazzurra e lo fa più che bene. Anche ad Arnautovic un bel 6,5: arriva il gol tanto voluto sul finale. Asllani, Klaassen e Sanchez, tutti subentrati nei minuti finali di Inter-Salernitana, svolgono il proprio lavoro sufficientemente. Sommer? Senza voto ma non per proprie colpe. Il portiere non viene praticamente mai utilizzato e può gustarsi lo spettacolo senza pagare il biglietto.

Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati