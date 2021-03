Brahim Diaz, giocatore del Milan in prestito dal Real Madrid, ha parlato a “Sky Sport” nel day after dell’eliminazione dall’Europa League per mano del Manchester United. Il nazionale marocchino ha sottolineato la voglia di contendere lo Scudetto all’Inter.

OBIETTIVO SCUDETTO – Come affermato anche da Zlatan Ibrahimovic dopo l’eliminazione di ieri dall’Europa League contro il Manchester United (vedi dichiarazioni), anche Brahim Diaz ha ben chiaro l’obiettivo per il Milan. Ovvero contendere lo Scudetto all’Inter, nonostante i nove punti (e lo scontro diretto) di distanza. Queste le sue parole a riguardo: «Penso si sia visto che siamo una squadra con esperienza e un gruppo unito. Penso che ci siano mancati i piccoli dettagli. Noi siamo il Milan, siamo tutti grandi giocatori e adesso ci concentreremo sull’obiettivo rimasto. Ci focalizzeremo sul campionato e proveremo a vincerlo».