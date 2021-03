Ibrahimovic punta l’Inter: «Continuare corsa per vincere la Serie A, obiettivo»

Ibrahimovic, a differenza di Kessié (vedi articolo), vorrebbe ancora rimontare i nove punti (più lo scontro diretto a sfavore) che il Milan ha di svantaggio sull’Inter. L’attaccante svedese, intervistato da Sky Sport dopo l’eliminazione in Europa League contro il Manchester United, ha parlato della corsa per il titolo in Serie A.

LUI NON MOLLA – Per Zlatan Ibrahimovic il Milan deve guardare l’Inter in Serie A, non le inseguitrici: «Il campionato non è finito. C’è la prossima partita domenica (contro la Fiorentina, ndr): bisogna andare avanti e continuare quest’anno che abbiamo fatto molto bene fino ad adesso. Mi dispiace molto che siamo usciti, non lo si meritava, ma questo è il calcio: si impara anche dai momenti negativi, per crescere. Andiamo avanti. Voglio giocare per vincere qualcosa, ci sono ancora partite da giocare per vincere. Al momento siamo secondi, bisogna continuare questa corsa per vincere il campionato, che è rimasto a noi. Poi, se arriviamo in Champions League, è bello. Ma l’obiettivo è vincere un trofeo. Poi sul prossimo anno non posso dire niente, perché al momento siamo qua».