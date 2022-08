Braglia: «Meret via da Napoli? Lo avrei preso all’Inter al posto di Onana!»

Onana proprio non piace a Simone Braglia che si pronuncia ancora una volta sul nuovo portiere nerazzurro, dicendo di preferire Meret al camerunese. Di seguito le sue parole su TMW Radio.

DUALISMO IN PORTA – Simone Braglia, ex portiere del Milan, dice di preferire Alex Meret ad André Onana all’Inter: «Quando c’è un dualismo non si fa mai bene, ci devono essere sempre ruoli ben definiti, almeno nel ruolo fondamentale del portiere. Ad esempio Meret lo avrei preso all’Inter al posto di Onana. Meret deve cambiare aria per forza. Non è stato gestito bene dal tecnico e dagli allenatori specifici dei portieri».