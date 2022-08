Pinamonti al Sassuolo, ci siamo! Tutto definito con probabile clausola: i dettagli – AP

Andrea Pinamonti presto sarà un nuovo giocatore del Sassuolo. Ne è sicuro Alfredo Pedullà, che parla di possibile chiusura della trattativa già nella giornata di domani.

TUTTO PRONTO – Andrea Pinamonti presto sarà un giocatore del Sassuolo, già domani potrebbe sbloccarsi l’affare per una cifra pari a 20 milioni. Quattro gli anni (più uno) di contratto per l’ex Empoli. Probabile clausola in favore dell’Inter.

Fonte: alfredopedulla.com