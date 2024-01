Brachino: «Juventus favorita sull’Inter. Due anni fa precedente»

L’Inter è in questo momento in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, la Juventus invece continuerà il campionato. Claudio Brachino va controcorrente sugli equilibri per lo Scudetto su Sportitalia.

EQUILIBRI – Claudio Brachino crede che l’Arabia Saudita sia un deficit per la squadra di Simone Inzaghi: «Juventus è favorita per lo Scudetto perché non dovrà staccare la spina per giocare in Supercoppa. L’Inter partirà, si giocherà un trofeo, salterà una gara con l’Atalanta. Poi ricordiamoci cosa è successo all’Inter due anni fa con la partita saltata con il Bologna. A forza di rinviarla poi non l’ha vinta».