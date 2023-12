Borja Valero: «Inter, ecco quali sono i pericoli verso lo scudetto!»

L’Inter batte la Lazio e allunga a +4 sulla Juventus che venerdì ha pareggiato con il Genoa. Borja Valero analizza quelli che potrebbero essere i potenziali pericoli sulla strada verso la seconda stella: di seguito le sue dichiarazioni a DAZN

PROVA DEL NOME – L’Inter ha battuto la Lazio volando a +4 sulla Juventus e consolidando dunque il primo posto in classifica. Secondo Borja Valero, la prova del nove sarà il primo momento di difficoltà: «Quali sono i pericoli verso la seconda stella? Sicuramente quelli che ci hanno fatto vedere negli ultimi due campionati, quando nelle difficoltà hanno perso diversi punti. Ad oggi questi momenti non si vedono però ovviamente sarà importante vedere come gestisce il primo momento di difficoltà della stagione per capire se ha la strada spianata verso lo scudetto. Come affronterà la Champions League? L’Inter quando va in campo lo fa per vincere qualsiasi cosa, lo ha dimostrato l’anno scorso conquistando la finale di Champions League, vincendo Coppa Italia e Supercoppa. Una squadra con quello stemma sul petto deve andare a vincere qualsiasi competizione».