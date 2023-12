Di Canio: «Inter in porta con tre passaggi! Lautaro Martinez leader»

L’Inter vince contro la Lazio all’Olimpico grazie alle reti di Lautaro Martinez e Thuram. Paolo Di Canio, a Sky Calcio Club, commenta così il momento della squadra di Inzaghi

LEADER – Paolo Di Canio, ha commentato così la vittoria dell’Inter sul campo della Lazio: «L’Inter con tre passaggi arriva in porta, danno la palla con i giri giusti e al compagno giusto. Tutti arrivano a colpire. I numeri vanno letti, l’Inter miglior attacco con distacco. Barella che va a saltare in area di rigore, tutti hanno lo stesso obiettivo. Due anni fa ha perso lo scudetto per dei suoi errori Inzaghi, l’anno scorso invece il Napoli è andato via troppo prima. La finale di Champions League ha fatto crescere il suo status da allenatore, con Guardiola meritava il pareggio. C’è stata una presa di coscienza da parte di tutti, allenatore e squadra. L’Inter ha la certezza di quello che fa, sono maturati. Lautaro Martinez? Abbiamo sempre pensato sia un attaccante forte, ma alcune volte spariva. Adesso anche se non segna non si mortifica, ma si rende comunque conto di essere leader di questa Inter. Adesso segna ancora di più».