Bordon: «Inter, ecco come iniziò la mia carriera. Allodi mi disse…»

Ivano Bordon, nel corso dell’evento organizzato presentazione della sua biografia “In presa alta” ha raccontato alcuni aneddoti legati al suo approdo all’Inter. Queste le sue dichiarazioni riportate dal Corriere delle Alpi

GLI INIZI – Questo il racconto di Bordon: «Mi fecero fare un provino. Al termine Italo Allodi, membro della dirigenza, mi comunicò che mi avrebbero preso. Ero con mio padre. Giocare nell’Inter avrebbe significato andare via di casa, ed io ero giovane. Risposi allora “sono juventino”. Il club comprese il mio stato d’animo e, con un sorriso, mi disse che avrei potuto tornare a casa spesso. La prima volta che partii, invece, non ci tornai per sei mesi. Quel giorno, quando arrivammo a casa in treno, mia mamma apri la porta. Fu allora che mio padre esclamò: “Siamo interisti” . E da lì iniziò la mia carriera».

Fonte: Corriere delle Alpi – D.D