Fiorentina-Inter Women, le pagelle: Ajara entra ma spreca. Un esordio!

L’Inter non è andata oltre lo 0-0 contro la Fiorentina. Tante occasioni create per la squadra di Guarino con due legni annessi ma tanta sfortuna e poca precisione. Ajara Njoya spreca nel finale. Nota positiva: l’esordio della classe 2006 Dragoni. Pagelle di Fiorentina-Inter Women

Fiorentina-Inter Women, le pagelle: porta e difesa

DURANTE 6: Praticamente spettatrice non pagante per quasi tutta la partita. Nella ripresa si salva sulla traversa di Johannsdottir.

SOSTENVOLD 6: Gara buona della giocatrice norvegese che prova anche a spingere soprattutto nel primo tempo con un’Inter più propositiva.

VAN DER GRAGT 6,5: Solita sicurezza per il difensore olandese che amministra bene la propria retroguardia provando anche ad uscire da dietro con la palla.

ALBORGHETTI 5,5: Si perde Johannsdottir nella ripresa per la più importante occasione della Fiorentina. Anche un giallo per lei.

ROBUSTELLINI 6: Gara più di contenimento della classe 2003, nel secondo tempo anche un cartellino giallo.

Fiorentina-Inter Women, le pagelle: centrocampo

MIHASHI 6,5: Pericolosa nel primo tempo dove becca un palo sul finire dei primi 45′. La giapponese completa tutta la partita giocando sempre con ottimo rendimento.

SIMONETTI 6,5: Sempre dinamica e nel vivo del match la nazionale azzurra. Meglio nel primo tempo come tutta l’Inter, le sue percussioni spacca-centrocampo preoccupano la Fiorentina.

Dal 75′ CSISZAR SV

KARCHOUNI 6: Gioca da mezzala nonché sulla trequarti. Manca soprattutto la precisione nel calciare verso la porta.

Dal 75′ DRAGONI 6: Buon ingresso della giovanissima centrocampista classe 2006. Esordio assoluto per lei, una bellissima soddisfazione!

Fiorentina-Inter Women, le pagelle: attacco

BONETTI 6,5: Ottima prestazione di Bonetti, tra le più mobili in attacco. Molto dinamica soprattutto durante la prima parte di gara dove mette in difficoltà la difesa viola

Dall’89’ PANDINI SV

POLLI 6,5: Becca una traversa di testa nel primo tempo giocando anche di sacrificio. Gli manca solo il gol all’attaccante della Nazionale

MARINELLI 5: La peggiore dell’Inter, quasi mai in palla. Non riesce ad esprimersi al meglio. Guarino la sostituisce subito nel secondo tempo

Dal 58′ AJARA NJOYA 5,5: Da lei ci si aspetta sempre tanto ma nonostante il buon ingresso paga il clamoroso errore nel finale che avrebbe potuto portare la vittoria all’Inter.

Fiorentina-Inter Women, le pagelle: allenatore

GUARINO 6: Non sbaglia la formazione ma paga, non per colpa sua, la poca precisione delle ragazze sotto porta. L’Inter non vince in campionato dal 15 ottobre. Serve una sveglia