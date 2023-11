Bonucci: «Juventus e Inter per lo scudetto? Con altre. Un augurio»

Da quando Bonucci è all’Union Berlino ha fatto dodici sconfitte in altrettante partite, alle 18.45 sarà impegnato a Napoli in Champions League. L’ex difensore, con un lontano passato nell’Inter, a Sport Mediaset parla della corsa per vincere la Serie A che riguarda anche la Juventus.

SGUARDO DA FUORI – Pur essendo ora in Germania, e passandosela piuttosto male come risultati, Leonardo Bonucci guarda sempre la Serie A e il suo passato. Il difensore ora all’Union Berlino è convinto delle potenzialità della sua ex squadra: «Sulle prestazioni della Juventus di quest’anno non avevo dubbi. È un gran gruppo, le qualità sono veramente importanti e giocando una volta a settimana possono fare qualcosa. Lotta con l’Inter per lo scudetto? Io credo che, insieme a Milan e Napoli, Juventus e Inter faranno il campionato fino alla fine per vincere lo scudetto. Me lo auguro per i miei ex compagni, perché so quanto lavorano e so quanto ci tengono. So quanto credono in un gruppo che andando avanti negli anni si è sempre più consolidato, poi ci sono tanti giovani che stanno facendo esperienza. Questa è la cosa che può dare alla Juventus quello che negli anni abbiamo fatto noi, vincendo tanti scudetti».