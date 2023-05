Boninsegna: «Inter, con il Manchester City può dire la sua! Lautaro Martinez top al mondo»

Roberto Boninsegna ha parlato a TuttoSport della finale tra Manchester City e Inter e poi di Lautaro Martinez, considerato uno dei top attaccanti al mondo

ISTANBUL E LAUTARO MARTINEZ – Due i temi principali toccati da Roberto Boninsegna nell’intervista a TuttoSport. L’ex attaccante ha parlato della finale tra Manchester City e Inter e anche di Lautaro Martinez: «Non sarà sicuramente facile contro il Manchester City, anzi. Non dimentichiamo che la squadra di Guardiola ha rifilato quattro reti al Real Madrid. Però il fatto che sia una partita secca mi fa ben sperare. Può succedere di tutto». Inter sfavorita? «Mi pare anche logico, il Manchester City oggi può incutere timore a chiunque. Però in una finalissima l’Inter può dire la sua. E vincere contro i propri avversari, conquistando così l’ambito trofeo». Lautaro Martinez? Sul gol del 2-1 contro la Fiorentina c’è stato anche un bel passaggio di Barella, ma Martinez è stato molto bravo ad anticipare il difensore. Da lì è molto difficile fare gol. Se ho pensato che fosse un gol alla Boninsegna? Beh sì, in area ne ho fatti diversi, il mio compito era quello di segnare. L’argentino sta attraversando un periodo bellissimo, è in forma e si vede. Perdere un giocatore così non dovrebbe neppure essere preso in considerazione. È un top nel mondo e l’Inter non è una società qualunque. Il club nerazzurro conta su dei tesserati importanti e quelli se li deve tenere per provare ad ottenere ancora certi risultati. Se cominci a dare via Lautaro, o comunque i migliori, fai la figura di essere una mezza squadra, una da metà classifica e non quella che può primeggiare».

Fonte: TuttoSport – Simone Togna