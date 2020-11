Bonera: “Scudetto? Altre investito per vincere, il Milan no. Ibrahimovic…”

Daniele Bonera Milan

Bonera ha debuttato oggi da allenatore, sostituendo Pioli e il suo vice Murelli entrambi positivi al Coronavirus. È andata più che bene per l’ex difensore, che ha vinto 1-3 in Napoli-Milan (vedi articolo). Intervistato da “Sky Calcio Club”, ha comunque mantenuto aperte le speranze per le rivali in Serie A.

TUTTE DENTRO – Il Milan ha ottenuto sette punti fra Inter, Roma e Napoli, i tre scontri diretti giocati sin qui. Stasera 1-3 al San Paolo, senza Stefano Pioli positivo al Coronavirus. Il suo sostituto, Daniele Bonera, vola basso: «Milan da scudetto? Il nostro campionato ci ha insegnato anche in passato a non sottovalutare nessun avversario. Quella di stasera, mi riferisco al Napoli, è una grande squadra. Ha trovato un’altra grande squadra, che siamo noi, però ci sono davvero tante partite a disposizione. La stessa Roma è forte, ci sono squadre che sicuramente hanno investito e sono state costruite con l’idea di vincere il campionato. Noi, in maniera sincera e onesta, non siamo stati costruiti per vincere subito. Il nostro percorso ci permette di crescere piano piano, partita dopo partita: questo può essere un vantaggio, ma è prematuro. Siamo all’ottava giornata, è un campionato veramente infinito».

L’INFORTUNIO – Zlatan Ibrahimovic, dopo la doppietta che ha aperto Napoli-Milan, è uscito per un problema muscolare. Bonera non può ancora dare grossi aggiornamenti: «Non abbiamo grosse indicazioni. Ho visto che aveva il ghiaccio nella parte posteriore della coscia, vedremo nei prossimi giorni. Sembra un problema muscolare, ma vediamo l’entità».