Real Madrid, primo allenamento in vista dell’Inter. Benzema...

Real Madrid, primo allenamento in vista dell’Inter. Benzema a parte

Condividi questo articolo

Zinédine Zidane Real Madrid

Dopo il pareggio in trasferta contro il Villarreal, il Real Madrid ha cominciato a preparare la sfida di mercoledì sera, a San Siro, contro l’Inter. Diversi dubbi di formazione per Zinedine Zidane: uno di questi riguarda Karim Benzema

ALTA TENSIONE – Neanche il tempo di digerire il pareggio contro il Villarreal, in Liga, che il Real Madrid è tornato sul campo ad allenarsi in vista della sfida di Champions League contro l’Inter: “La squadra ha completato il suo primo allenamento al Real Madrid City – riporta il sito ufficiale dei blancos – in vista della sfida della fase a gironi della quarta giornata di Champions League con l’Inter mercoledì a San Siro (21:00 CET). La sessione si è svolta nel rispetto delle rigide normative sanitarie imposte alla luce della pandemia COVID-19.

La formazione titolare, che ha giocato contro il Villarreal, ha svolto un lavoro di corsa e si è trasferita al chiuso per utilizzare le strutture interne. Il resto del gruppo ha completato una serie di esercizi di possesso e pressing prima di tirare in porta e terminare con partite su campi di dimensioni ridotte. Karim Benzema si è allenato lontano dal gruppo sia all’interno che all’esterno“.

Fonte: realmadrid.com