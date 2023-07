Biraghi: «Fiorentina, le finali una ferita aperta! Obiettivo chiaro quest’anno»

Biraghi lo scorso 14 luglio ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina e in un’intervista ha espresso tutta la sua felicità per il prolungamento. Poi ha parlato degli obiettivi della nuova stagione, ma le ferite delle finali (una contro l’Inter in Coppa Italia) a detta sua sono ancora aperte. Il calciatore ne ha parlato attraverso i canali ufficiali viola.

FERITA APERTA – Cristiano Biraghi ha parlato così degli obiettivi della nuova stagione, tornando su quanto di buono fatto in quella passata: «Dobbiamo sempre guardare i più bravi di noi, che sono quelli che sono arrivati davanti a noi in classifica. Abbiamo giocato un totale di sessanta partite, spero anche quest’anno di giocarne altrettante. Tutte sfide importanti, anche se le ferite sono ancora tutte aperte, ma non è stato tutto negativo. Non sarà semplice fare meglio dell’anno scorso e il presupposto è quello di fare meglio, ma sarà complicato».

Fonte: acfiorentina.com