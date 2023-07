Monza, fine ritiro! Palladino concede riposo: il programma prima dell’Inter

Il Monza dopo l’ultima amichevole vinta 3-0 contro la Vis Pesaro, ha lasciato il ritiro di Valle Camonica per tornare in Brianza. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, ecco il programma completo della squadra prima dell’inizio del campionato.

IL PROGRAMMA – Il Monza torna a casa dopo il ritiro in Valle Camonica e resterà a Monzello fino all’inizio del nuovo campionato di Serie A con l’esordio in trasferta a San Siro contro l’Inter, sabato 19 agosto alle 20:45. Dopo l’amichevole disputata ieri, la squadra è tornata ieri sera in Brianza. Il tecnico Raffaele Palladino ha concesso tre giorni di riposo al resto della squadra, che si ritroverà giovedì per la ripresa degli allenamenti prima dell’ultima amichevole in programma (al momento), prima dell’inizio del campionato, quella contro il Milan il prossimo 8 agosto in occasione del Trofeo Berlusconi.