Biella (Acqua S. Bernardo): «Inter rappresenta l’Italia nel mondo! Lo stile…»

Biella commenta l’accordo pluriennale rinnovato con repiproca soddisfazione tra Acqua S. Bernardo e l’Inter. A riguardo, il DG di Acqua S. Bernardo ha rilasciato una breve dichiarazione ai canali ufficiali della società nerazzurra, come riportato attraverso le pagine del proprio sito

MADE IN ITALY – Il rinnovo della collaborazione tra Inter e Acqua S. Bernardo è solo la conferma che il rapporto tra le due aziende va a gonfie vele. Ormai da tre anni. E sarà sicuramente così per i prossimi tre. Tocca al Direttore Generale Antonio Biella commentare l’annuncio ufficiale del confermato ruolo di Acqua S. Bernardo come Official Water Partner dell’Inter: «È un grande piacere essere ancora al fianco dell’Inter, che da sempre rappresenta l’Italia ai vertici del calcio internazionale. L’Inter è uno dei simboli di Milano, una città emblema per l’Italia. E S. Bernardo da sempre promuove lo stile italiano. Anche con la bottiglia della nostra acqua minimamente mineralizzata, che è firmata dal celeberrimo designer Giorgetto Giugiaro». Queste le parole di Biella a corredo dell’annuncio ufficiale dato nelle ultime ore. Stavolta, a differenza delle altre collaborazioni, lato Inter non arriva nessun virgolettato ufficiale da parte del management ma la stima nerazzurra nei confronti di Acqua S. Bernardo è tutta espressa nel comunicato veicolato.