Biasin: «Skriniar, che arroganza il PSG! Credono di poter fare quello che vogliono»

Il PSG ha provato fino all’ultimo ad acquistare Milan Skriniar dall’Inter, a detta del giornalista Fabrizio Biasin anche con atteggiamenti fastidiosi e di supponenza. Di seguito le parole del collega intervenuto sulle frequenze di Tutti Convocati.

ARROGANZA – Fabrizio Biasin attacca duramente il PSG per quanto riguarda la trattativa Milan Skriniar: «L’arroganza parigina è veramente fastidiosa! Il fatto che un tecnico vada in conferenza stampa e dica “Skriniar potrebbe venire da noi, vediamo mancano due giorni” c’è una supponenza legata al fatto che c’è uno strapotere economico. Questi credono di poter fare quello che vogliono in continuazione, anche all’ultimo giorno del mercato. È una cosa fastidiosissima. Ora rinnovare Skriniar non sarà semplice perché ha ricevuto un’offerta da Parigi da 8 milioni che può diventare 10 se va a zero, quindi non sarà facile per l’Inter, però intanto mi godo la fine del mercato».