Carnevali ribalta il discorso sull’Inter: «Su Scamacca non c’erano italiane!»

Carnevali, qualche mese fa (vedi articolo), aveva annunciato come l’Inter fosse una delle prime ad aver chiesto informazioni su Scamacca. Ora, intervistato da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, smentisce offerte dai nerazzurri e dalla Serie A per il centravanti che il Sassuolo ha ceduto al West Ham.

NIENTE INTER – Giovanni Carnevali riepiloga il trasferimento più ricco in uscita nella storia del Sassuolo: «Per Gianluca Scamacca non abbiamo avuto richieste da squadre italiane. Forse anche perché sapevano che la nostra richiesta era alta. Non si è avvicinato nessun club italiano, la prima è stata il PSG. Abbiamo avuto più incontri, è stata una lotta fra PSG e West Ham. Avevamo già definito in parola col West Ham, abbiamo detto no al PSG: anche per il giocatore, dal punto di vista di crescita professionale può dargli di più. Non bisogna solo ambire al grande club, bisogna guardare la realtà. Siamo contenti di aver fatto questa cosa col West Ham, ma club italiani non c’erano».