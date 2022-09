UFFICIALE – Acerbi ultimo acquisto del mercato Inter: scelta la formula

Acerbi adesso è anche ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. È appena arrivato l’annuncio dell’arrivo del difensore ormai ex Lazio: questa la formula del trasferimento.

L’ANNUNCIO – La Lega Serie A comunica il deposito del contratto di Francesco Acerbi. Il difensore lascia la Lazio e si trasferisce all’Inter, si tratta di un passaggio a titolo temporaneo ossia in prestito. Nei prossimi minuti in arrivo anche gli annunci ufficiali da parte delle due società, ma la questione è ormai chiusa. Nel pomeriggio Acerbi ha svolto le visite mediche per poi firmare il suo nuovo contratto coi nerazzurri, è l’ultimo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato.