Biasin: «Partita brutta, ripresa zero. L’Inter è prima per due motivi»

Biasin deluso da Juventus-Inter, gara finita 1-1. Il giornalista rammaricato soprattutto nel secondo tempo giocato dalle due squadre.

DELUSIONE − Fabrizio Biasin a Pressing non entusiasta dello spettacolo messo in mostra da Juventus e Inter: «Partita che accontenta più le due squadre e meno chi l’ha vista. Brutta partita, mi ha deluso. Nel primo tempo qualcosina si è visto, ma nella ripresa hanno deciso di non giocare. Nessuna parata per Sommer e Szczesny. Anche l’Inter oggi aveva le sue assenze come Pavard, Bastoni e lo stesso Sanchez. Normale pure che ci siano rose più strutturate e altre meno. Scudetto? L’obbligo di vincerlo ce l’ha solo l’Inter, le altre no. Ok… Bisogna considerare anche il lavoro di un tecnico come Inzaghi, l’Inter è più forte perché esprime una qualità di gioco migliore. L’arbitraggio è stato eccellente, i falli che non ha fischiato non c’erano».