Biasin: «Lukaku tornato con il basso profilo! Piccolo capolavoro Inter se…»

Biasin si esprime sul ritorno di Lukaku all’Inter e sul mercato interista in generale. Il giornalista di Libero e tifoso nerazzurro, ospite di “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, per il momento promuove abbondantemente le mosse societarie

PREMESSE NON RISPETTATE – La notizia del giorno viene commentata subito da Fabrizio Biasin: «Romelu Lukaku è voluto tornare con il basso profilo. Una scelta secondo me giusta dopo quanto successo l’anno scorso: è il primo a sapere che deve riconquistare l’affetto di tutti quanti. Affetto già dimostrato ampiamente in queste prime ore a Milano (vedi video, ndr). L’Inter ha già fatto tanto sul mercato rispetto alle premesse. Se termina il mercato rinforzando la rosa e raggiungendo sia l’obiettivo del taglio del monte ingaggi sia dell’attivo, fa un piccolo capolavoro. Vedremo come finirà…». Questo il pensiero di Biasin sul mercato dell’Inter, che non si limita al ritorno di Lukaku.