VIDEO IN – Asllani arrivato ora in sede per la firma, possibile incontro con Lukaku

Asllani è arrivato ora all’interno della sede dell’Inter dopo le visite mediche all’Humanitas e al CONI per l’idoneità sportiva. È il momento delle firme.

IN SEDE – Kristjan Asllani è arrivato in questo momento all’interno della sede dell’Inter, in Viale della Liberazione, per mettere tutto nero su bianco e firmare il suo nuovo contratto con il club nerazzurro. Possibile incontro con Romelu Lukaku, anche lui all’interno della sede insieme al presidente Steven Zhang.

Di seguito il video dell’arrivo di Asllani in sede per le firme