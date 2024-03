Biasin: «Lautaro Martinez? Errore di valutazione! Gol sempre»

Lautaro Martinez sarà impegnato alle 3.45 (ora italiana) nell’amichevole fra Argentina e Costa Rica, partita che completa la sosta per le nazionali. Biasin, in attesa del match, commenta le dichiarazioni del Toro.

LA RISPOSTA – Lunedì, Lautaro Martinez ha risposto ad Alessandro Costacurta che segnalava come – a suo avviso – non abbia fatto gol nelle partite che contano. Fabrizio Biasin, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, sta col capitano dell’Inter: «Io credo che ci sia stata un’incomprensione, un errore di valutazione. Io credo che, in realtà, chi ha visto l’ultima stagione e mezza di Lautaro Martinez si sia reso conto che le prestazioni raramente siano mancate, al di là dei gol. Anche nell’ultima europea, costata l’eliminazione all’Inter, non ha giocato una brutta partita: ha mandato in porta due compagni, Marcus Thuram e Nicolò Barella. Credo sia legittimo che non si valuti la sua prestazione solo in base ai gol, che peraltro ha fatto sempre».