Biasin: «Inter sbalorditiva. Bello vederla, non me lo aspettavo»

Fabrizio Biasin non si sbilancia al 100%, ma mette una pietra importante sulla stagione dell’Inter in collegamento su TvPlay.

STAGIONE – Fabrizio Biasin non si sbilancia proprio: «La stagione sportiva del campionato è leggermente indirizzata. La proposta sul campo dell’Inter, per quanto mi riguarda, è sbalorditiva. Non mi immaginavo una cosa del genere, è bello vedere l’Inter giocare. Nessuna squadra con 12 punti di vantaggio ha perso uno Scudetto. L’anno scorso l’Inter non si è arresa, ha perso il treno Scudetto a novembre. Ha provato a rientrare nello scontro diretto con il Napoli ma non ci è riuscita. Nei mesi finali i nerazzurri hanno dovuto recuperare punti per la corsa Champions»